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Haberler Dünya Kupası 2022

Turu garantileyen Brezilya, yarın Kamerun ile karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

Giriş: 01.12.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Turu garantileyen Brezilya, yarın Kamerun ile karşılaşacak

Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen "Sambacılar", ikinci karşılaşmada da İsviçre'yi tek golle mağlup etmişti.

Tek puanını 3-3 sona eren Sırbistan karşısında alan Kamerun ise İsviçre'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Son 16 takım arasına adını yazdıran Brezilya'ya liderliği garantilemek için galibiyet ya da beraberlik gerekiyor. Brezilya kaybeder, 3 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre kazanırsa, lideri averaj belirleyecek.

Diğer takımlara göre işi daha zor olan Kamerun'un tur için tek seçeneği turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı yenmek. Kamerun bunu başarır, İsviçre berabere kalırsa turu averajı daha iyi olan takım geçecek.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde ikincilik yine averajla belli olacak.

Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.

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