AA

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 1 Ocak-24 Mart döneminde 42 milyon dolarlık turşu ihracatı yapan Türkiye, 2020'nin aynı döneminde bu rakamı yüzde 28'lik artışla 54 milyon dolara yükseltti.

Turşu dış satımında 26 milyon dolarla biber çeşitleri ilk sırada yer aldı. Bunu 19 milyon dolarla kornişon ve 8 milyon dolarla karışık sebze turşuları izledi.

Ülke bazında ise 12 milyon dolarla Almanya ve 6,3 milyon dolarla Hollanda ilk sıralarda yer aldı.

"SON 1 HAFTADA YÜZDE 50 ARTIŞ OLDU"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda ihracatında son haftalarda dikkati çekici artışlar olduğunu söyledi.

İhracatla ilgili gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığının gerekli tedbirleri aldığını belirten Uçak, "Bizler ihracatçılarımız ile bakanlıklar arasında bir bağ kuruyoruz. Sahadaki sıkıntıları anında bakanlıklarımıza iletiyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince hızlı çözüm buluyorlar. Örneğin son olarak Kapıkule sınır kapısında bir sıkıntı vardı. Hemen çözüme kavuştu." dedi.

Son yaşanan gelişmelerle gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Uçak, bu kapsamda üreticilere verilen desteklerin daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da da yayılmasının ardından gıda ihracatında artış olduğunu dile getiren Uçak, "Koronavirüs odaklı süreçte yaş meyve sebze ihracatımızda hızlı bir artış söz konusu. Yaş meyve sebze mamullerinde de turşudaki yüzde 28'lik artış dikkati çekiyor. Turşuda son bir haftada ise yüzde 50'lik bir artış trendi var." ifadelerini kullandı.

"TEZ ZAMANDA YERİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Gıda ihracatındaki artışa sevinirken koronavirüs kaynaklı diğer ekonomik gelişmeleri endişeyle seyrettiklerini belirten Uçak, bu süreç sonrası için ise beklenti halinde olduklarını söyledi.

Uçak, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle tüm dünyanın ekonomik sisteminde sıkıntılar söz konusu. Bizler de süreci yakından takip ediyoruz. Gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınmasıyla, süreçten etkilenenlerin desteklenmesiyle bu süreci az sıkıntıyla atlatabiliriz. Bundan sonraki süreçte de salgının bitmesiyle tez zamanda yerimizden daha güçlü kalkacağımıza inancım tam. Yeter ki bu süreci atlatalım."

Uçak, bu süreçte fedakarca çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.