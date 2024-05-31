TÜRSAK'tan çocuklara özel festival

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Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten itibaren çocuklara yönelik bir etkinlik düzenliyor. Başkanlığını yapımcı Cemal Okan'ın yaptığı TÜRSAK'ın organize ettiği Çocuk Filmleri Festivali'nde çocuklara film izleme olanağı ve eğitici etkinlikler sunuluyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştiren ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen Çocuk Filmleri Festivali'nin etkinliklerinde çocuklar, yazım - yapım aşamasından izleme kültürüne kadar geniş bir yelpazede sinemayla buluştu / buluşuyor.

REKLAM Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan Çocuk Filmleri Festivali, çocukların dünyayı tanımalarını, kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

Oyuncu ve Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik (Uberkuloz) ve ünlü oyuncu Özge Gürel de festivalin ilk gününde Şanlıurfa'da çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler, çocuklara, sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine bilgiler aktardı.

Çocuklar, festivalin ilk gününde 'Cesur Balina Katak' ile çocuklar keyifli anlar geçirdi. Çizgi Kukla Tiyatrosu ekibi tarafından ise blacklight tekniğiyle 'Yaramaz Kediler' oyunu minikleri keyif dolu bir yolculuğa çıkardı. Oyun, bölgede faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinin engelli öğrencilerine özel olarak düzenlendi.

TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, vakfı olarak çocukları sinemayla buluşturmanın öncelikli amaçları olduğunu belirterek bu konuda çalışmaların süreceğini dile getirdi. Okan, Şanlıurfa'da çocukların ve ailelerinin Çocuk Filmleri Festivali'ne gösterdikleri ilginin festivalin düzenlenme amacının ne ölçüde isabetli olduğunu gösterdiğini ve kendilerine şevk verdiğini söyledi.

Cemal Okan, Şanlıurfa'da Balıklıgöl ile Göbeklitepe'yi de gezdi. FESTİVAL PROGRAMI • 30 Mayıs Perşembe 10:00... Benim Tatlı Diş Perim • 30 Mayıs Perşembe 13:00... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi Drama Atölyesi • 30 Mayıs Perşembe 14:00... Kardeş Takımı • 30 Mayıs Perşembe 17:00... Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, Tiyatro Atölyesi • 30 Mayıs Perşembe 18:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi • 31 Mayıs Cuma 10:00... Harika Kanatlar: Maksimum Hız • 31 Mayıs Cuma 13:00... Yönetmen Ecem Anay, Yönetmenlik Atölyesi • 31 Mayıs Cuma 14:00... Küçük Don Kişot’un Maceraları • 31 Mayıs Cuma 17:00... Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç, Yazarlık Atölyesi • 31 Mayıs Cuma 18:00... Cesur Balina Katak • 1 Haziran Cumartesi 11:00... Cesur İtfaiyeci • 1 Haziran Cumartesi 13.00... Oyun Yazarı ve Senarist Derem Çıray’ın düzenleyeceği Yazarlık Atölyesi • 1 Haziran Cumartesi 15:00... Süper Ajan Bernard: Görev Mars • 1 Haziran Cumartesi 17:00... Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz’ın ORF-Ritim Atölyesi • 1 Haziran Cumartesi 18:00... Kardeş Takımı • 2 Haziran Pazar 11:00... Karlar Kraliçesi ve Prenses • 2 Haziran Pazar 13:00... Yazar ve Yayıncı Gülşah Koryürek, Okuma Atölyesi • 2 Haziran Pazar 15:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi • 2 Haziran Pazar 17:00... Yönetmen Bora Talat Oyacı, Yönetmenlik Atölyesi • 2 Haziran Pazar 18:00... Ejderham ve Ben REKLAM