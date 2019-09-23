23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en eski tur operatörü olan Thomas Cook'un iflas ederek tasfiye sürecine girmesiyle ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya imzalı açıklama şöyle:
"Dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanı sıra tatillerini satın almış ama henüz tatillerine başlamamış olanlar için İngiliz Resmi Makamları devreye girdi. Bugünden itibaren tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır.
Mevcut sorunun çözümü için üyelerimiz tüm güçleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu olay bize Türk turizm tüketicilerinin güvenceli tatile kavuşmaları için yapılan yasa çalışmasının bir an önce yasalaşmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Ayrıca yasa çalışması ile yabancı tur operatörlerinin Türk Seyahat Acentaları ile iş birliği yapmaksızın turizm ürünü tedarik etmelerinin yarattığı benzer sıkıntıları da çözmek gereği ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem ve aciliyet taşımaktadır.
Thomas Cook’un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunuyor. Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu. Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor.
Bu krizi de sektörümüzün dayanışması ve Hükümetimizin desteği ile atlatacağımıza inanıyor, bu tür krizlerin bir daha yaşanmamasını ve ülkemiz turizm tüketicileri için de etkin güvencelere bir an önce kavuşmamızı temenni ediyorum."
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