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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB),İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın almış olduğu ve seyahat acentalarının karşılama hizmeti sunmalarına engel teşkil eden son kararlarlar neticesinde süreci mahkemeye taşıdı.

Konuyla ilgili kalıcı bir çözüm yoluna gitmek isteyen TÜRSAB; İGA A.Ş.’nin uygulamaya koyduğu kararın dayanağı olan 2019/16 sayılı Güvenlik Komisyonu Toplantısı’nda alınmış kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde bugün itibarıyla hukuki sürece başvurdu.

TÜRSAB tarafından idari işlemin iptaline ilişkin yapılan başlıca taleplerin içerisinde; Meeting Lounge alanının zorunlu kullanımının Anayasa’ya aykırı olduğu, bu karar neticesinde kamusal alandaki Anayasal çalışma hak ve özgürlüklerinin de kısıtlandığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu kanundan kaynaklı olarak haksız ve hukuka aykırı olarak engellenme veya çeşitli mağduriyetlerle karşılaşan TÜRSAB üyelerinin, konuyu yazılı olarak kendilerine bildirmeleri halinde ilgili dosyaya somut delil olarak sunulacağı bilgisine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, güvenlik komisyonu kararıyla terminalde pankart kaldırarak yolcu bekleme uygulamasının sonlandırıldığı açıklanmıştı

MÜZE GİRİŞ VE KARTLARDAKİ FİYAT ARTIŞI DA MAHKEMELİK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB),müze giriş ücretleri ve kart fiyatlarının artışına ilişkin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından uygulanan kararların neticesinde gelinen süreci mahkemeye taşımaya karar verdi.

TÜRSAB tarafından yapılan hukuki talepte; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin yetkisiz ve hukuka aykırı bir şekilde artırılmış ve değiştirilmiş olması ve bu fiyat artışının ihale idari şartnamesine açıkça aykırılık içermesi sebeplerine dikkat çekildi.

Bu bağlamda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) 14.2.2020 tarih ve 147227 sayılı yazısında belirtilmiş olan 47 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması, 27.2.2020 tarihinde TÜRSAB tarafından açılan dava ile talep edildi.