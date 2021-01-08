TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan turizm ve konaklama sektörünün sivil toplum kuruluşlarından TÜROB, üyelerine yönelik önemli bir desteğe imza atıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eresin, TÜROB Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla, kuruluşunun 50. yılı onuru ve Kovid-19 salgını nedeniyle olumsuz koşullar dikkate alınarak önceki dönemlere ilişkin aidat borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını belirtti.
Eresin, TÜROB olarak nitelikli işletmelerden oluşan üyelerinden aldıkları güç ile 1971’den bu yana Türkiye'nin konaklama sektörünü temsil eden dinamik, kapsayıcı ve en köklü meslek örgütü olmanın gururunu tam 50 yıldır yaşadıklarını aktararak, "Bu itibarla, salgın sürecinin zorlu şartlar ile birlikte 50. kuruluş yılımızda dayanışmanın ve güç birliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sektör kuruluşları ve TÜROB üyeleri için dost kapısı olmaya çok önem verdiklerini belirten Eresin, şunları kaydetti:
"Salgın süreciyle birlikte STK’ların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu süreçte etkin olarak, gerek işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması gerekse çalışanların gelişmelerden ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmemeleri için ilgili Bakanlıklar ve Kurumlarla iş birliği içinde çok sayıda uygulamanın yürürlüğe konulmasına öncülük ettik.
Turizmin salgın nedeniyle hem global hem de yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını aksatmadık. Otellerimizde çalışan, hatta bize üye olmayan otellerde de çalışanlarımıza başta hijyen eğitimi olmak üzere insan kaynakları, finansman vs. gibi birçok konuda eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize ve sektörümüze olan desteklerimiz yeni yılda da devam edecektir. 50. kuruluş yılımız anısına yıl boyunca birçok etkinlik programlıyoruz, bunları da kamuoyu ile paylaşacağız.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!