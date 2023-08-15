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        Haberler Magazin Turne Harbiye'de başladı - Magazin haberleri

        Turne Harbiye'de başladı

        BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, DasDas Prodüksiyonu olan 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunuyla devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 09:50
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        Turne Harbiye'de başladı
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        Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı', 8 oyunluk turnesinin açılışını Harbiye Açıkhava'da yaptı.

        Biletlerin günler öncesinde tükendiği gecede ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyun, seyircilerden yine tam not aldı. 'Zengin Mutfağı'nı izlemeye gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.

        Sırasıyla Bursa, Antalya, Denizli, İzmir, Adana, İstanbul olmak üzere 6 farklı şehirde tiyatroseverlerle buluşacak 'Zengin Mutfağı', yoğun istek üzerine yeniden 24 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da olacak.

        ‘Zengin Mutfağı’ Açıkhava Sahnesi'nde
        ‘Zengin Mutfağı’ Açıkhava Sahnesi'nde
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        #Zengin Mutfağı
        #bkm
        #Şener Şen
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