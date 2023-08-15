Turne Harbiye'de başladı
BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, DasDas Prodüksiyonu olan 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunuyla devam etti
Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı', 8 oyunluk turnesinin açılışını Harbiye Açıkhava'da yaptı.
Biletlerin günler öncesinde tükendiği gecede ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyun, seyircilerden yine tam not aldı. 'Zengin Mutfağı'nı izlemeye gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı.
Sırasıyla Bursa, Antalya, Denizli, İzmir, Adana, İstanbul olmak üzere 6 farklı şehirde tiyatroseverlerle buluşacak 'Zengin Mutfağı', yoğun istek üzerine yeniden 24 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da olacak.