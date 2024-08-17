Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Hem turna hem de angut türü olarak Sivas’ımızın bu konuda çok büyük ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Hatta göçmen kuşlarında uğrak yeri olarak biliyoruz. Küresel ısınma dediğimiz vaka tamamıyla ülkemizi etkisi altına almış durumdadır. Bu da göçmen kuşlar için elverişsiz ortamların oluşmasına neden oluyor" dedi