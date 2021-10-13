Tokyo'da yarışacak

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Zeynep Elçin'in başrolünde olduğu 'Turna Misali' adlı film, 34'üncü Tokyo Film Festivali'nde yarışacak

HABERTURK.COM

Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un yaptığı 'Turna Misali', 31 Ekim - 8 Kasım arasında düzenlenecek olan Asian Future bölümünde yarışacak. Aynı zamanda dünya prömiyeri de yapılacak filmde Rukiye karakterini canlandıran Zeynep Elçin; "Turna Misali, Anadolu'da bin yıldır konar göçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili yörüklerinin yaşamını konu alıyor. Gerçek bir ailenin yaşamını belgesel tadında anlatmaya çalıştık. Çekimden önce gerçek Rukiye'yle tanıştım. Birlikte ekmek yaptık, keçi sağdık, çadır hayatını konuştuk" dedi.

Zeynep Elçin'in yanı sıra başrollerinde Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu ve Timur Ölkebaş'ın bulunduğu Turna Misali filminin senaryosu Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz'a ait.Turna Misali, 2019'da '12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde TRT ön alım ödülü kazanmıştı.