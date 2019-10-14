Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB),hafta sonu gerçekleştirilen 23'üncü Olağan Genel Kurulu'nda yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belli oldu.

TÜRMOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin 23'üncü Olağan Genel Kurulu 12-13 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirildi. Dünkü seçimler sonucu 3 yıl görev yapacak birliğin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, bin 764 delegenin bin 734'ünün katılımıyla gerçekleşen seçimde, Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Grubu yönetim kurulunda 9 üyeliğin 6'sını, disiplin kurulunda 5 üyeliğin 3'ünü ve denetleme kurulunda 3 üyeliğin 2'sini kazandı.

BAŞKANI YÖNETİM KURULU SEÇECEK

Yönetim kurulunda Emre Kartaloğlu, İrfan Hüseyin Yıldız, Cemal Yükselen, Yahya Arıkan, Mustafa Levent Demiröz, Fettah Açan, Masum Türker, Rıfat Nalbantoğlu ve Ercan Bayazıtlı yer aldı.

Disiplin kurulu Yeşim Ertuğrul, Mehmet Çomak, İbrahim Cem Türe, Musa Güzel, Sami Kazıcı'dan oluşurken, denetim kuruluna Burhan Düz, Mehmet Erkan Azizoğlu ve Metin Yalçın seçildi.

TÜRMOB'un yeni başkanı, seçilen yönetim kurulu tarafından yapılacak görev dağılımıyla belirlenecek.