Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında hayata geçirilen tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kartaloğlu, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttığı bir dönemde esnaf ve serbest meslek erbaplarından oluşan yaklaşık 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin mücbir sebep kapsamına alınmasının yerinde ve olumlu bir karar olduğunu ifade etti.

Alınan bu kararla mücbir sebep kapsamına alınan gelir vergisi mükelleflerinin 2020 Mart, Nisan ve Mayıs dönemine ait KDV beyannameleri ile muhtasar beyannamelerinin verilme tarihinin 27 Temmuz 2020 tarihine, bu vergilerin ödenmesinin ise 6 ay ertelenerek Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini hatırlattı.

“ŞİRKET KURARAK FAALİYETİNİ YÜRÜTEN MÜKELLEFLERİ DE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALMALI”

Ülkemizin en önemli meselelerinin başında sermaye birikiminin sağlanması ve kurumsallaşmanın teşvik edilmesi olduğunu söyleyen Kartaloğlu, "Bugüne kadar gerek kamu gerek sivil toplum örgütleri kurumsallaşma ve sermaye birikiminin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmuş ve bunu teşvik etmişken bugün gelinen noktada sadece esnaf ve serbest meslek erbabının mücbir sebep kapsamına alınması sermaye birikimi ve kurumsallaşma ile vergilemede adalet ve eşitlik ilkesini zedelemiştir. Şöyle ki, gelir vergisi mükellefi olarak faaliyetini icra eden bir mali müşavir veya bir avukat mücbir sebep kapsamına alınmışken aynı faaliyetini kurumsallaşma adına şirket kurarak icra eden mesleki şirketler mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyerek bir nebze cezalandırılmış gibi oldu. Bu dönemde bilakis şirketleşmeyi ve dolayısıyla kurumsallaşmayı vergi politikaları ile de desteklememiz ve kamuoyuna böyle bir mesaj vermemiz gerekirdi. Benzer şekilde aynı faaliyetleri adi ortaklık kurarak icra edenler de mücbir sebep kapsamında değerlendirilmedi. Tabi ki dinamik bir süreç yaşamaktayız bu süreçte şirket kurarak faaliyetini yürüten mükelleflerimizin de mücbir sebep kapsamına alınarak vergi adaleti ve eşitlik ilkesinin sağlanmasını vergi bilincinin de daha fazla zedelenmemesi açısından kamu otoritesinden bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.

“BEYANNAME VE ÖDEME ERTELEMELERİ SEKTÖR AYRIMI YAPILMAKSIZIN UYGULANMALI”

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 16 sektörde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan işletmelerin, sokağa çıkma yasağı bulunanların ve sokağa çıkma yasağı bulunan mali müşavirlerin aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladığı mükelleflerinin KDV ve muhtasar beyannamelerini verme ve ödeme tarihleri de ertelendi.

Kartaloğlu, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin her kesimini ve dolayısıyla tüm sektörleri ve faaliyetleri etkilediğini belirterek, beyanname ve ödeme sürelerine yönelik ertelemenin sektör ayrımı yapılmaksızın virüsün etkilediği tüm mükelleflere ve sektörlere uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

“VİRÜSTEN ETKİLENEN TÜM MÜKELLEFLERİMİZİN VERGİ ÖTELEMESİNE İHTİYACI VAR”

1,9 milyon gelir vergisi mükellefi gibi kurumlar vergisi mükelleflerini de içine alan tüm mükelleflere yönelik yapılacak bu vergi ötelemesinin, virüs nedeniyle ekonomik faaliyeti duran tüm mükelleflerin bu süreci finansal açıdan daha iyi atlatmasına yardımcı olacağını dile getiren Kartaloğlu, “Bugün virüsten etkilenen mükelleflerimizin bu yaklaşıma ve anlayışa ihtiyacı vardır” dedi.

Kartaloğlu, tüm ekonomik faaliyetler virüsten doğrudan etkilendiği için konunun bütün olarak değerlendirilmesinin doğru olacağını belirterek, “KDV ve muhtasar beyannameler için erteleme yapılmasının yanı sıra Nisan sonu itibariyle verilmesi gereken 2019 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin ve 18 Mayıs tarihinde verilmesi gereken Ocak – Mart 2020 dönemine ait 1. Dönem Geçici Vergi beyannamesinin verilmesi de ertelenmelidir” şeklinde konuştu.

“BU SÜRECİ İŞ DÜNYASI VE ÇALIŞANLARIN BİRLİKTE VE AYAKTA ATLATMASI ÖNEMLİ”

Özellikle Mart 2020 dönemi KDV beyannamesi 27 Temmuz’a ertelenmişken, Ocak-Mart 2020 dönemini içine alan 1. Dönem geçici vergi beyannamelerinin ertelenmemesinin teknik olarak mümkün ve uygun olmadığını vurgulayan Kartaloğlu, "Dinamik bir süreç yaşamaktayız bu nedenle sivil toplum örgütü sorumluluğu içerisinde gerek meslek mensuplarından gerekse de iş dünyasından bize yansıyan tüm sorun ve sıkıntılara çözüm bulmak ve katkı vermek adına başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız yetkilileri olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de sürekli iletişim halindeyiz. Yaşanan bu süreçte devletimizin vergi gelirleri ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçektir ama ondan önemli olan bu süreci gerek iş dünyası gerekse de çalışanları ile birlikte ayakta kalarak atlatmaktır. Virüs etkisini kaybettiğinde ekonomik canlanma ile birlikte ötelediğimiz vergi gelirleri devletimizin kasasına tekrar sağlıklı ve sürekli şekilde akacaktır bunda bir şüphe yoktur. Önemli olan bu süreci tüm kesimlerle birlikte elbirliği ile atlatmak ve ayakta kalmaktır" diye konuştu.

“SAHADA İŞLER İFADE EDİLDİĞİ GİBİ KOLAY VE HIZLI YÜRÜMÜYOR”

Mali müşavirler olarak sahada olduklarını ve firmaların Hazine destekli finansman paketi ve Halkbank’ın kredi imkanından yararlanması için bankalarla iletişim halinde olduklarını söyleyen Kartaloğlu, “Sahada firmalarımızla her an birlikte olan meslek mensupları olarak işlerin o kadar ifade edildiği gibi kolay ve hızlı yürümediğini yeterince esnafımızın nefes alamadığını müşahede ettiğimizi buradan yetkililerimize üzülerek belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

Bu süreçte kamu ve özel bankaların esnaf ve firmaların yanında yer alarak bu kredi olanaklarının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerin içinde olmaları gerektiğini belirten Kartaloğlu, “Sağlanan bu kredilerin sadece esnafa değil, virüsten doğrudan etkilenen serbest meslek erbabına da sağlanması faydalı olacaktır” dedi.

Kısa çalışma ödeneği gibi yapılan yasal düzenlemeler ile şartları kolaylaştıran ve istihdamdaki sürekliliği korunmaya yönelik çalışmaların amaçlandığını dile getiren Kartaloğlu, Bakanlık tarafından yapılan bazı düzenlemelerle kısa çalışma ödeneğine başvuru sırasındaki bürokratik işlemlerin bir nebze olsun kolaylaştırıldığını ifade etti.

“EKONOMİNİN ÇARKLARI TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN DÖNMEYE DEVAM ETMELİ”

Virüs sonrası ekonomik canlanma ile birlikte dünyada ve ülkemizde meydana gelecek olan yoğun talep artışına dikkat çeken Kartaloğlu, "Eğer bu talep artışının olacağı sektörlerde öncelikle üretim kapasitemizi artırıp talep artışını karşılayan yatırımlar yapabilirsek kaybettiklerimizi yeniden kazanmamız çok kolay olacaktır. Bu süreci değerlendirip bu sürecin sonucunda çıkaracağımız dersleri bir an önce uygulamaya sokmalı üretime her zaman olduğundan daha fazla önem vermeliyiz. Ekonominin çarklarını bu süreçte tüm olumsuzluklara rağmen döndürmeye devam etmeliyiz ve istihdamda düşüşe yol açacak faaliyetlerden uzak durmalıyız. Her alanda üretime önem vermeliyiz üretmeden kazanamayız. Hepsinden önemlisi koronavirüs etkisini yitirdikten sonra her şeyin kıymetini daha çok bilen bir Türkiye daha çok üreten ve istihdam sağlayan bir iş dünyası bekliyorum" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında iyi bir Türkiye ile karşılaşabilmek için bu süreçte çok etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini kaydeden Kartaloğlu, “Ülkemizin ihtiyacı olan ertelenen vergiler virüs sonrası ekonomik faaliyetin canlanacağı dönemde elbette yeniden toplanacaktır. Bu süreçte üretim kapasitemizi ve istihdamı koruyabilmek için atılması gereken her türlü adım tereddütsüz atılmalıdır” diye konuştu.

