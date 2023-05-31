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Türkülere konu olan telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ​2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti. Amasya'da uzun süre sonra ilk defa geçen yıl görülen, bu sene de aynı yere gelerek yuva yapan telli turna çiftinin yavruları görüntülendi

Giriş: 31.05.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Türkülere konu olan telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi
AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, önemli bir sanat ve kültür eseri olan Tarihi Yeniçeri Hamamı'nın acilen koruma altına alınması gerektiğini belirtti.


Beksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harap durumdaki Yeniçeri Hamamı'nın mimari açıdan kentteki en önemli hamamlardan olduğunu söyledi.

Bazı tarihçilere göre Edirne fatihi 1. Murad döneminde yaptırıldığının belirtildiğini ifade eden Beksaç, önemli bir kültür eserinin durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı.

Korunaklı alan oluşturulmayan pek çok kültürel eserde olduğu gibi Yeniçeri Hamamı'nda da define arayanların tahribatlarıyla karşılaşıldığının altını çizen Beksaç, şunları kaydetti:

"Yeniçeri Hamamı'nın acilen kurtarılması ve korunması gereklidir. Esasında baktığımız zaman bu hamamların başıbozuk durumda kalması birçok halk efsanesinin şehir efsanesinin doğmasına neden oluyor. Son günlerde rastladığımız bir olay olarak hamamda define arayanlardan bahsedebiliriz. Hatta o bölgedeki insanlar bile define olduğundan bahsediyorlardı.

Halk arasında geçerli bir anlayış mevcut hamamlara çok miktarda altın ve gümüş paralar gömüldüğü gibi efsane var. Hamamda define bulunması mümkün değil. Bu şehir efsanesi maalesef tahribatı hızlandırmaktan öteye gitmiyor."

Meydan Mahallesi sakinlerinden Tansel Akman da hamamdaki tahribatın son yıllarda meydana geldiğini ileri sürdü.

Kent sakini olarak hamamın turizme kazandırılmasından yana olduklarını ifade eden Akman, "Orta kısımlar çökük, kapı kirişleri sac tenekelerle kapatılmıştı, buraya gelen arkadaşlar tenekeleri kırdılar döktüler. Mahalleli olarak buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Tarihimize sahip çıkmak istiyoruz." dedi.

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