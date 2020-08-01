İstanbul'da yaşayan Turan Karataş da geçmişte de Mavigöl'ü ziyaret ettiğini belirterek yapılan düzenlemelerle Mavigöl'ün daha güzel bir yer haline geldiğini söyledi. Mavigöl'e geldiğinde huzur bulduğunu ifade eden Karataş, "Hele ki insan İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsa burayı görmesi lazım. İnsanda çok rahatlama oluyor" değerlendirmesini yaptı.