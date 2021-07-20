Turkuaz rengiyle büyüleyen "Mavigöl" misafirlerini ağırlamaya başladı

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşuyor.
Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hava şartlarına göre hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.
Giresun merkeze 45 kilometre mesafedeki Mavigöl, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabıyla doğaseverlerden ilgi görmeye başladı.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, Giresun'un turizm potansiyelinin en önemli noktalarından birinin Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl olduğunu söyledi.
Buranın bölgenin en çok ziyaret edilen noktalardan biri haline geldiğini belirten Gürgenci, bu yaz döneminde de turkuaz görünüme kavuşan gölün büyük ilgi görmeye başladığını aktardı.
Gürgenci, Mavigöl'ün, Giresun'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle doğa turizmi açısından ilimizin çok önemli kaynak değerlerinden birini oluşturmakta. Pandemi sürecinin tamamlanmasıyla bu süreç hızla gelişecek. Kuzalan ve özellikle Mavigöl, pandemiden öncesinden daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başlayacaktır." dedi.
- "O bölgedeki projelerin tamamlanmasıyla bölge turizmine ivme kazandırılacak"
Giresun Valiliğinin yörede Göksu travertenlerinin yapımının yanı sıra çeşitli projeler de yürüttüğüne işaret eden Gürgenci, şöyle konuştu:
"Doğal kaynaklar içerisinde yer alan Göksu travertenleri ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl bir proje ile birbirine bağlanıyor. Bu bütünlükle içerisinde taşıdığı doğal güzellikler, şelaleler, göle bakan ormanları ve sodalı sularıyla beraber yöre çok önemli turizm destinasyonu haline geliyor. Valiliğimiz tarafından o bölgedeki projelerin tamamlanmasıyla bölge turizmine ivme kazandırılacak."
- "Mavigöl yeniden eski günlerine dönmeye başladı"
Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ise yerli ve yabancı turistleri Mavigöl'e davet etti.
Gölün, Kovid-19 salgınından önce her yıl on binlerce insanı ağırladığını belirten Şenlikoğlu, "Kontrollü normalleşmeyle beraber Mavigöl yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Turkuaz rengine yeniden kavuşan göl, bugünlerde yerli ve yabancı çok sayıda insan tarafından ziyaret ediliyor." diye konuştu.
Şenlikoğlu, belediye olarak Dereli ilçesinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!