Yerli traktör üreticisi TürkTraktör, Avrupa'ya ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon seviyesine sahip New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdiğini duyurdu.
TürkTraktör'ün bu motorlara sahip traktörlerin ihracatına da başladığı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın zamanda geçişi yapılacak olan araçlarda Tier 5 emisyon seviyesine sahip motorların kullanımını zorunlu kılan uygulama öncesinde, Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor geliştirme sürecini tamamladı.
Şirketin Ar-Ge Merkezi'nin Türk mühendislerinden oluşan ekipler, Tier 5 motor geliştirme çalışmaları kapsamında tasarım ve test süreçlerini tamamladılar.
Tüm bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, yeni nesil yerli motorların seri üretimi, Ankara'daki motor üretim tesisinde başladı.
Yerli Tier 5 motora sahip New Holland ve Case IH markalı traktörlerin, bu yılın Ağustos ayından itibaren Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye başlandığı kaydedildi.
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, "Avrupa'da Tier 5 emisyon standartları düzenlemesi yakın zamanda uygulamaya geçiyor. Mühendislerimizin çalışmaları ile en son teknoloji kullanılarak geliştirilen ve üretimi de tesislerimizde yapılan motorlarımızı geçtiğimiz ay üretmeye başladık. Tarım sektöründe ilk kez Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor üretmekten mutluluk duyduk. İlk olarak 10 adet yerli üretim Tier 5 motorlara sahip traktörlerimizin ihracatını gerçekleştirdik, giderek artan bir trend ile üretimlerimiz ve ihracatımız devam ediyor olacak" dedi.
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