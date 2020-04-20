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Yerli traktör üreticisi TürkTraktör, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte büyük bir emek ve özveri gösteren sağlık çalışanlarının korunmasına katkı sağlamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme bulunurluğuna destek olmak için, Tofaş tarafından tasarımları yapılan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerininin Sakarya Erenler ve Ankara’daki fabrikalarda üretilmeye başlandığı bildirildi.

Üretilen kabinlerin, Sakarya, Kocaeli ve Ankara’da, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere teslim edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayınladığı önlemlerin tamamı uygulanarak üretimi yapılan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından yapılan geri bildirimler de dikkate alınarak TürkTraktör mühendis ekibi tarafından geliştirilmeye devam edildiği bilgisi verildi.

Bugüne kadar Sakarya, Ankara ve Kocaeli’nde 25 farklı hastanede kullanıma sunulan entübasyon ve biyolojik numune alma kabinlerinin hastanelere sağlanmasının önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

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