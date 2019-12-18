Yerli traktör firmalarında TürkTraktör, traktör motorlarının 500 binincisini Ankara fabrikasında banttan indirdi. Koç Holding ile CNH Industrial'ın eşit ortaklığında yönetilen TürkTraktör'ün Genel Müdürü Aykut Özüner, "Bu sene 65'inci yılını kutlayan şirketimiz, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan bir firma olarak öne çıkıyor. Şirketimiz Ankara yerleşkesinde motor, şanzıman, aktarma organları ve aks grubu üretimini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Traktörün kalbi" olarak da nitelendirdikleri motor üretiminin, teknolojinin yerlileşmesi anlamında önemli başarılarından biri olduğunu belirten Özüner, "Türkiye’de 1977 yılında başladığımız motor üretiminde, 2017 yılında sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Tier IIIB ve Tier IV emisyon standartlarına sahip motorları piyasaya sürdük. Yeni nesil elektronik kontrollü bu motorlar, aynı yakıt tüketimi ile çok daha yüksek tork ve güç kapasitesi sunuyor. Şirket bünyesinde geliştirdiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz motorların kullanıldığı traktörlerimizi de ilk kez 2018 yılında öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere yurt dışı piyasalarına ihraç etmeye başladık" dedi.