AA

Akcan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, başlarda bir sağlık sorunu olarak görülen Kovid-19'un artık ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlarıyla daha çok konuşulacağını söyledi.

Salgının etkilerini başta tarım olmak üzere tüm sektörlerde yaşayarak deneyimlediklerini belirten Akcan, “Uluslararası raporlarda 55 ülkede 135 milyon kişinin gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde ya da daha kötü durumda olduğu, salgının da etkisiyle daha ciddi sıkıntılar yaşanabileceği vurgulanıyor. Salgın nedeniyle tarımsal üretimin ve gıda tedarikinin zorlaşması ve daha pahalı hale gelmesiyle, küresel düzeyde ‘gıda milliyetçiliği’ olarak adlandırılabilecek şekilde ülkelerin kendi stoklarını muhafaza etmelerine öncelik verdikleri görülüyor.’’ ifadelerini kullandı.

Akcan, bitkisel üretimin temeli ve hayvancılıkta da yem bitkileri üretiminin vazgeçilmezi olan tohumculuk sektörünün öneminin daha iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’de gıda güvencesi açısından kıtlık düzeyinde bir sorun yaşanmasını beklemediklerini anlattı.

MİLLİ TOHUM ÇEŞİTLERİ ARTIYOR

Türk bitki ıslahçıları tarafından geliştirilen ve yerli firmalar tarafından üretilen tohumluk çeşitlerinin yabancı çeşitlere göre hiçbir eksiğinin olmadığın anlatan Akcan, yüzde 100 yerli ve milli olarak, yurt içi gen kaynaklarından ıslah edilip geliştirilen milli tohumlardan, tahıl ihtiyacının yüzde 70’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92’sini ve sebzelerin yüzde 60’ının karşılandığını ifade etti. Akcan, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, pamuk ve patates gibi tohumluk açığı olan ürünlerde de gün geçtikçe milli tohum çeşitlerinin arttığını aktardı. Akcan, şunları kaydetti:

“En az yabancı çeşitler kadar verimli ve kaliteli tohum çeşitlerimizi tanıtmakta zorlanıyoruz. Türk tohumculuk sektörü ve Türkiye Tohumcular Birliği, yerli ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen, milli çeşitlerimizin sayısını artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yoğun gayret içindedir. Bu gayretin sonucu olarak milli çeşitlerimizin sayısı hızla artmaktadır. Salgın sonrasında ulusal gıda egemenliği ön planda olacaktır. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizden en önemli talebimiz milli çeşitlerimizi kullanmalarıdır. Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm milli tohum kullanmaktır.”

Küresel salgının Türk tarımı için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Akcan, salgından sonra Avrupa ülkelerine yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünleri ihracatının artırılabileceğini anlattı. Akcan, üretimin artması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve çiftçilerinin borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyledi.

91 ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİLİYOR

Akcan, TÜRKTOB’un kurulduğu 2008’de 290 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin 2019’da 1 milyon 135 bin tona yükseldiğini belirterek, “Tohum ihracatımız ise aynı dönem içinde 70 milyon dolardan 168,4 milyon dolara yükseldi. Ayrıca değer olarak ithalat ile ihracat arasındaki fark 2019 yılında da kapanmaya devam etti. Sadece 15 milyon dolarlık bir açığımız kaldı. İhracatın ithalatı karşıma oranı yüzde 92’ye ulaştı. 91 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan Akcan, çiftçilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak, ‘’Bu zor süreçte bile toprağını bırakmayan, hatta daha çok üretme gayreti içinde olan çiftçilerimize teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz.’’ ifadesini kullandı.