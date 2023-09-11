Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 Türkşeker işçi alımı başvuruları ne zaman?

        Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 Türkşeker işçi alımı başvuruları ne zaman?

        Türkşeker işçi alımına ilişkin beklenen haber geldi. Yurt genelinde 613 geçici işçinin istihdam edileceği konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. İşte, merakla araştırılan Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır ve başvurular ne zaman alınacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) işçi alımına dair resmi açıklama geldi. Söz konusu işçi alımına dair başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte, Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu işçi alımı hakkında detaylar...

        • 2

          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

          Türkşeker işçi alımı başvuruları, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

          Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak.

        • 4

          BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

          Geçici işçilerin 288'i mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81'i bilgisayarlı makine teknisyeni, 81'i makine teknisyeni, 80'i kimya teknisyeni, 27'si makine bakım onarım teknisyeni, 21'i elektrik teknisyeni, 15'i tarım makinaları teknisyeni, 10'u inşaat teknisyeni, 5'i bilgisayar teknisyeni, 2'si mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 2'si metal teknolojisi teknisyeni ve 1'i endüstriyel otomasyon teknisyeni olarak istihdam edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Habertürk Anasayfa