Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2023 Türkşeker işçi alımı başvuruları ne zaman?
Türkşeker işçi alımına ilişkin beklenen haber geldi. Yurt genelinde 613 geçici işçinin istihdam edileceği konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. İşte, merakla araştırılan Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır ve başvurular ne zaman alınacak sorularının cevapları...
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) işçi alımına dair resmi açıklama geldi. Söz konusu işçi alımına dair başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte, Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu işçi alımı hakkında detaylar...
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkşeker işçi alımı başvuruları, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak.
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BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Geçici işçilerin 288'i mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81'i bilgisayarlı makine teknisyeni, 81'i makine teknisyeni, 80'i kimya teknisyeni, 27'si makine bakım onarım teknisyeni, 21'i elektrik teknisyeni, 15'i tarım makinaları teknisyeni, 10'u inşaat teknisyeni, 5'i bilgisayar teknisyeni, 2'si mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 2'si metal teknolojisi teknisyeni ve 1'i endüstriyel otomasyon teknisyeni olarak istihdam edilecek.