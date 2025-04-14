Türkşeker 1685 işçi alımı yapıyor! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025 araştırmaları hız kazandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. Yayımlanan ilana göre 14 Nisan bugün başlayan başvuru işlemleri, 18 Nisan'da sona erecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte alıma ilişkin tüm detaylar…
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu. İlana göre 14 Nisan bugün başlayan başvurular, 18 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle seçilecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025…
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI! 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimize ait Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Makine Fabrikaları, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında (EMAF) belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 1.685 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
1. Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.
3. Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.
İlanen duyurulur."
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TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS'siz sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda adaylar farklı illerdeki şeker fabrikalarına ve Türkşeker merkezlerinde istihdam edilecek.
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ALIM YAPILACAK ŞEKER FABRİKALARI
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:
Ağrı Şeker Fabrikası'na 73
Ankara Şeker Fabrikası'na 196
Burdur Şeker Fabrikası'na 130
Elazığ Şeker Fabrikası'na 45
Erciş Şeker Fabrikası'na 79
Ereğli Şeker Fabrikası'na 158
Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148
Ilgın Şeker Fabrikası'na 132
Kars Şeker Fabrikası'na 56
Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101
Malatya Şeker Fabrikası'na 83
Susurluk Şeker Fabrikası'na 121
Uşak Şeker Fabrikası'na 115
Yozgat Şeker Fabrikası'na 129
Şeker Enstitüsü'ne 20
Ankara Makine'ye 16
Eskişehir Makine'ye 31
Turhal Makine'ye 11
Afyon İmalat'a 13
EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.
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ALIM YAPILAN KADROLAR
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:
İş makineleri operatörü,
Tır şoförü,
Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,
Kamyon şoförü,
Makine bakım onarım teknisyeni,
Elektrik teknisyeni,
Bilgisayarlı makine teknisyeni,
Metal teknolojisi teknisyeni,
Döküm işçisi,
Ambar işçisi,
İdari destek görevlisi,
Destek görevlisi,
Kimya teknisyeni,
Talaşlı imalat teknisyeni,
Torna-Freze ve CNC işçisi,
İnşaat teknisyeni,
Meydan ve sevk işçileri,
Endüstriyel otomasyon teknisyeni,
Montaj kaynak işçisi.
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