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Türkşeker'in Nevşehir ve Kırşehir'deki taşınmazları kiraya verilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Nevşehir'in Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde, Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar kiraya verilecek.

26.01.2020 - 10:11 | Güncelleme:
Türkşeker
AA

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi İlicek Köyündeki 12 bin 933 metrekarelik, Kozaklı ilçesi Kanlıca Köyündeki 32 bin 554 metrekarelik, Kırşehir'in Mucur ilçesi Kurugöl köyündeki 35 bin 638 metrekarelik muhtelif taşınmazların bir yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin ihale gerçekleştirilecek.

İhale, 11 Şubat Salı günü saat 14.00‘de Konya'daki Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacak.

Konuya ilişkin dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan ticaret servisinde görülebilecek, ihale dokümanı 100 lira bedelle temin edilebilecek.

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