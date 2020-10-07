AA

Türkşeker'den yapılan açıklamada, gelecek günlerde kampanya açılışı yapılacak 2 fabrika ile toplamda 15 fabrikada üretime devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu, bu ihtiyacın diğer kooperatif ve özel sektör şeker fabrikaları ile birlikte üretileceği bildirildi.

Türkşeker'in, kampanya sonunda 950 bin ton şeker, 295 bin ton melas, 2 milyon 190 bin ton küspe, 5 milyon litre alkol ve 7 bin 800 ton konsantre şlempe üretmeyi hedeflediği kaydedildi.