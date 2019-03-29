29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türksat'ın faaliyet raporundan derlenen bilgiye göre, şirket, ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmeye ve fark yaratan işlere imza atarak sağlam temeller üzerinde yükselmeye çalışıyor.
Coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere, televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen 2018 yılında, Türksat tarihinin en yüksek net satışları, faaliyet karı, Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) ve dönem karı sonuçlarını elde etti.
Bu yıl 15. yılını kutlayacak olan şirket, 2018'de yüzde 35 büyüyerek net satışlarını 1,7 milyar liraya yaklaştırdı. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 53,2 artışla 601 milyon liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise bir önceki yıla kıyasla 4,2 puan artarak yüzde 35,9 oldu. Geçen yılı 333 milyon liralık faaliyet karı ve 491 milyon liralık dönem karıyla tamamlayarak başarılı bir yılı geride bırakan şirketin, faaliyet karı yüzde 104, dönem karı ise yüzde 106 arttı.
Türksat, 2018'de uydu, kablo, bilişim alanlarına yaptığı 1,1 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin geleceğine katkı sağladı.
Uydu hizmetlerinde, birinci nesil Türksat 1B ve Türksat 1C haberleşme uydularıyla 1990'lı yıllarda başlayan serüven, bugün beşinci ve altıncı nesil uydular Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A üretim faaliyetleriyle planlandığı şekilde devam ediyor.
Kablo hizmetlerinde 4,1 milyona ulaşan kurulu kapasitesini diğer operatörlerin kullanımına açarak kaynak israfının önüne geçen şirket, böylece yeni gelir kaynakları oluşturdu.
Şirket, ayrıca bu yıl diğer operatörlerin altyapılarını kullanarak altyapısının olmadığı bölgelerde de hizmet vermeye hazırlanıyor.
e-Devlet Kapısı'nda 2,5 milyar işlem ile 40 milyonun üzerinde kullanıcının kamu hizmetlerinden daha hızlı ve rahat yararlanmasını sağlayan şirketin, bilişim projelerinde kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!