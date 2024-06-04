Türksat 6A Florida'ya uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Türksat 6A’nın ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildiği uğurlama törenine katıldı. Antonov AN-124 tipi uçakla Florida’ya doğru bu akşam saatlerinde yola çıkan Türksat 6A’nın Hindistan’ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsama alanına alacağını kaydeden Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz uydumuzla dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz.” diye konuştu.

“Yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla hayata geçirdik”

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş, ve Ctech ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Başkanlığı ve Türksat’ın çalışmalarıyla ortaya çıkarıldığını kaydederek, “Yüzde 90’lara varan bir yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Uzun süren bir gayret. 2018’den bu yana başlayan bir üretim süreci olsa da fikir ve imzası biraz daha eskiye dayanıyor. Bugün de uydumuzun ana parçasını konteynere koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov ile beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz.” dedi.

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“Temmuz’un ikinci haftasında yörüngesine fırlatmış olacağız”

Uraloğlu, Türksat 6A’nın bir günlük uçuş sonrasında Amerika’nın Florida eyaletindeki Space X fırlatma tesislerine ulaşacağını bildirerek, “Temmuz’un ikinci haftasında başlayan süreçte, hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak ve 35 bin 786 kilometrelik bir yükseklikte olacak. Bütün testler sonucunda bu sene itibariyle hizmete almayı öngörüyoruz.” dedi.