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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türksat 6A Florida'ya uğurlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Türksat 6A Florida'ya uğurlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmesi amacıyla TUSAŞ'ta düzenlenen törene katıldı. Türksat 6A'yı Temmuz'un ikinci haftası uzaydaki yörüngesine yollayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla dünya nüfusunun yüzde 65'ine denk gelen 5 milyar insana erişecek bir hizmet sağlayacaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:30
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        Türksat 6A Florida'ya uğurlandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Türksat 6A’nın ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildiği uğurlama törenine katıldı. Antonov AN-124 tipi uçakla Florida’ya doğru bu akşam saatlerinde yola çıkan Türksat 6A’nın Hindistan’ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsama alanına alacağını kaydeden Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz uydumuzla dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz.” diye konuştu.

        “Yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla hayata geçirdik”

        Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş, ve Ctech ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Başkanlığı ve Türksat’ın çalışmalarıyla ortaya çıkarıldığını kaydederek, “Yüzde 90’lara varan bir yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Uzun süren bir gayret. 2018’den bu yana başlayan bir üretim süreci olsa da fikir ve imzası biraz daha eskiye dayanıyor. Bugün de uydumuzun ana parçasını konteynere koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov ile beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz.” dedi.

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        “Temmuz’un ikinci haftasında yörüngesine fırlatmış olacağız”

        Uraloğlu, Türksat 6A’nın bir günlük uçuş sonrasında Amerika’nın Florida eyaletindeki Space X fırlatma tesislerine ulaşacağını bildirerek, “Temmuz’un ikinci haftasında başlayan süreçte, hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak ve 35 bin 786 kilometrelik bir yükseklikte olacak. Bütün testler sonucunda bu sene itibariyle hizmete almayı öngörüyoruz.” dedi.

        “5 milyar insana, dünya nüfusunun yüzde 65’ine ulaşacağız”

        Bakan Uraloğlu 5 uydu ile Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaklaşık 3,5 milyar insana hizmet verdiklerini duyurarak, “Türksat 6A ile beraber Hindistan’ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya kapsama alanına girerek 5 milyarlık bir nüfusa erişeceğiz. Bu da dünya nüfusunun yüzde 65’ine tekabül ediyor. Buralara aynı zamanda hizmet satarak 250 milyar dolara üretilmiş olan uydumuzun geri dönüşüyle ilgili de bir süreci yakalamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

        "Dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisinden biri oluyoruz”

        Türksat 3A, 4A ve 4B’nin imalatı sürecinde Türksat mühendislerinin eğitimine katkılarıyla başlanan süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, “Dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz. Neler yapabildiğimizi gerçekten göstermiş olan bir eserden bahsediyoruz. Ertesi gün ne olacağını düşündüğümüz bir Türkiye’den 2035’i, 2053’ü, 2071’i planlayan bir ülke durumuna geldik. Bizleri talimatlandıran, bizlere her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Savunma Sanayi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu gururu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah daha güzel projeleri yapma temennisiyle ben de sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yolculuğumuz hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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