TURKOVAC Omicron'a karşı koruyor mu?

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti.
"İKİ KATI HIZLA BULAŞIYOR"
Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi. Avrupa'daki verilerde Omicron'daki bu süre iki veya üç hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir özelliği var Omicron'un" diye konuştu.
Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.
Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu: "Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC'ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil."
HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.
Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.
Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, şunları kaydetti: "Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve Covid-19'dan korunmak için çok önemli."
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