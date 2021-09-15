Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 milyonuncu doz aşının uygulanmasının ardından basın açıklaması düzenledi. Covid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemini vurgulayan Koca, yerli aşı Turkovac hakkında merak edilenleri ve son gelişmeleri paylaştı...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI: "EKİM AYINDA SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ"

"Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi." bilgisini veren Koca, "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muzun aşıda 'hatırlatma dozu'nu programa alması, olası büyük risklerin önünü kesmiştir." diyerek, "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz." ifadesini kullandı.

İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, "İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI TURCOVAC GÖNÜLLÜLERE UYGULANIYOR

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti. "TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.