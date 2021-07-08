Turkovac'ın Faz 3 aşaması başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif Covid-19 aşısı, yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor.
Aşı, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara yapılıyor. Hastanede yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Türkiye'nin dünyada aşılamada en hızlı ve başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.
Prof. Dr. Kalkan, TURKOVAC aşısına gönüllü olan vatandaşları aşılamak için hastanelerinin Faz-3 laboratuvarlarında özel bir ekip kurulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: "Bu hastaların takibi için oluşturulan alanlarda aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Aşının, Faz-3 çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca yaygın kullanıma geçeceğini ümit ediyoruz. Türk aşısını bekleyen ve Faz-3 çalışması için gönüllü olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı hastanemize davet ediyoruz. e-Nabız üzerinden başvurular alınıyor. Bizlere başvuran gönüllülerin iletişim numarası geliyor. Biz bunları arayarak randevularını oluşturuyoruz. Bunun dışında da gönüllüler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılarını olabilecekler. Gönüllü olanları davet ediyoruz."
Bugün 10 gönüllünün aşı olacağını aktaran Kalkan, vatandaşlara, "Randevular hızlıca doluyor. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeden bir an önce başvurularını bekliyoruz" diye seslendi.
"YERLİLİK BENİM ÖNCELİĞİM"
Eşi ile birlikte TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmasına gönüllü olan ve bugün aşısı yapılan bir vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını duyduğu andan bu yana yerli aşıyı beklediğini ve gönüllülük için kayıt oluşturduğunu aktararak, duygularını şöyle ifade etti: "Yerli aşıyı vurdurdum, memnunum. Uzun süredir bekliyordum. Önceliğimiz yerli. Herkese tavsiye ederim. Türk hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Yerlilik; benim önceliğim, amacım, tavsiyem. (Aşı sonrası) Bir sıkıntım yok Allah'a şükür."
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!