TURKOVAC için "son virajda bin kahraman" aranıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Türkiye'de Covid-19 için aşı geliştirme çalışmalarına salgının ilk günlerinde başlandığını hatırlattı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısının bir yıl gibi kısa sürede olumlu sonuç verdiğini hatırlatan Şener, "Türk sağlık tarihi açısından bakıldığı zaman bu reel anlamda bir devrim çünkü bu kadar kısa sürede Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarıyla sonuçlanarak Faz-3 aşamasına gelmiş olan bir yerli aşımız var" dedi.
3'TE İKİLİK KISMI TAMAMLANDI
Türkiye'de aşı tedariği ve uygulanmasında bir sorun yaşanmadığını anlatan Şener, vaka sayıları ve mevsimsel durumu dikkate alarak hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.Yerli aşının devreye alınmasının psikolojik etkilerinin de olacağına dikkati çeken Şener, şöyle konuştu: "TURKOVAC'ın ülkemizdeki Faz-3 aşaması için 3 bin kişi planlandı. Bunun da şimdiye kadar yaklaşık 3'te ikilik kısmı tamamlandı. Gönüllü vatandaşlarımız geriye kalan kısmın tamamlanması için aşı çalışması yürütülen hastanelere ilgi gösteriyor. Dolayısıyla TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının biterek yaygın kullanılması için artık son 1000 kahramana ihtiyacımız var. Gönüllülerimiz, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Faz 3 çalışmalarının bitmesini sağlayarak aslında tarihe de geçmiş olacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda özverili davranmaya davet ediyoruz."
Son 1000 kişinin yerli aşının çalışmalarına gönüllü olmasıyla aşının Faz-3 çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının planlandığını dile getiren Şener, böylece 2022 içinde de seri üretime geçilebileceğini vurguladı.
Yerli aşının hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını hem de talep edilmesi halinde birçok ülkeye gönderileceğini anlatan Şener, "Önümüzdeki yıl inaktif aşının hatırlatma dozları da TURKOVAC ile yapılabilecek ayrıca aşımız ülkemizden dışarıya gidecek sermayenin de önünü kapatacak gibi görülüyor" diye konuştu.
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