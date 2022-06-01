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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişimi kapsamında sağladığı desteğiyle 'Girişimde Kadın Gücü' projesi hayata geçirildi.

Projenin detayları ve bu projenin şekillenmesine kaynak teşkil eden Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar ile UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir’in katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında, sektör ve ölçek fark etmeksizin çevrim içi ve yüz yüze eğitim desteği verilecek. Eğitim içerikleri, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı’ ve ‘teknik kapasiteyi geliştirme’ olmak üzere iki ayak üzerine kuruldu.

Teknik içerikler, dijitalleşme, bütçe yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, markalaşma gibi raporun sonucunda belirlenen konuları kapsıyor. Eğitim modülleri arasında UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişimi kapsamında sağladığı teknik desteği ile hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Tedarik” konusu da yer alıyor.

Yüz yüze eğitimler, Haziran ayı sonu itibarıyla İstanbul’da başlayacak ve yıl sonuna kadar 8 farklı şehirde düzenlenecek. Eğitimlerin ardından başarılı olan 50 girişimci kadına 6-9 ay mentorluk desteği sunulacak. Proje kapsamında ayrıca 10 girişimci kadına İş Bankası ve iştiraklerinden çeşitli imkanlar sağlanacak, 3 girişimci kadına ise Silikon Vadisi’ni ziyaret etme imkanı sunulacak.

'GİRİŞİMCİ KADINLARIN DESTEĞE EN ÇOK DUYDUKLARI ALANLARDA FARK YARATACAK'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, üç kurumun yaratacağı sinerjiyle girişim dünyasına adım atan kadınların dijitalleşme, e-ticaret, markalaşma gibi alanlarda eğitimlerle desteklenmeleri ve aralarında bir network geliştirmeleri hedefini, başarı hikayeleri yazabilecek kadınlara yol arkadaşlığı yapma bakımından çok kıymetli bulduğunu vurguladı.

Erdem, "Projenin, günümüzde girişimci kadınların belki de desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlardaki boşlukların giderilmesi noktasında fark yaratacağını düşünüyorum. Daha fazla kadının iş yaşamına dâhil olması ve ekonomik değer yaratılmasına katkıda bulunacak olan proje, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların hayallerini hayata geçirebilmesi açısından da önemli" dedi.

Türkiye’deki girişimci kadın oranının yüzde 14’ler seviyesinde olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Reyhan Aktar da, "Ülkemizde gerek girişimcilik kültürünün gelişimi gerekse girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için hem entelektüel hem de sosyal sermayemizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Kadınların girişimcilik alanında gelişimini sağlayacak bilgiler ve araçlarla donatılmaları için çok paydaşlı, ortak akla dayalı bir seferberlik ortamı oluşturmamız kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıya gönderdiği video mesaj ile katılan UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir ise, "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine yatırım yapmanın yalnızca cinsiyet eşitliğine değil aynı zamanda yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve kapsayıcı ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.