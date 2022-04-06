TÜRKÖK 3 bin 900 hastaya umut oldu

Türkiye'de özellikle lösemi, lenfoma gibi kök hücre nakli bekleyen hastalara en uygun bağışçının bulunabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından 2014'te hayata geçirilen TÜRKÖK, yüzlerce hastanın hayata tutunmasını sağladı.
Türk Kızılay Kök Hücre Kazanım ve Koordinasyon Birim Yöneticisi Şenay Canpolat, projeye ilişkin yaptığı açıklamada TÜRKÖK'ün bağışçı ve hasta doku bilgilerinin depolandığı bir banka sistemi olduğuna işaret etti.
Bu çerçevede gönüllü kök hücre bağışçısı kazanımının yanı sıra eşleşme ve nakil planlaması çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Canpolat, Dünya Kemik İliği Bankasına 2016'da üye olunmasıyla TÜRKÖK üzerinden yurt dışındaki hastalar için de tarama yapılabildiğini ve kök hücre ürünü gönderilebildiğini anımsattı.
Canpolat, "2014'ten itibaren bugüne kadar TÜRKÖK kapsamında gönüllü bağışçı sayımız 860 bine ulaştı. Projeye başladığımız tarihten itibaren yaklaşık 3 bin 900 nakil gerçekleştirdik. Bu nakillerin yaklaşık 320'sini yurt dışı hastalar oluşturuyor." bilgisini verdi.
"YILDA ORTALAMA 3 BİN HASTA NAKİL BEKLİYOR"
Nakil bekleyen hastalara ilişkin de Canpolat, "Akraba dışı ve akraba içi nakil bekleyen hasta sayısı yıllık ortalama 2 bin-3 bin civarında" diye konuştu.
Sağlık şartları uygun 18-50 yaş arasındaki herkesin kök hücre bağışında bulunabileceğine ve kök hücre bağışının sağlık açısından hiçbir zararının bulunmadığına dikkati çeken Canpolat, şunları kaydetti:
"Özellikle ramazanda hem kök hücre hem de kan bağışçısı sayılarımız ciddi anlamda düşüyor. Fakat hastanelerdeki hastalarımız açısından ihtiyaç devam ediyor. Bu nedenle kan ve kök hücre bağışında bulunabilecek tüm halkımızı hem kan hem de kök hücre bağışına davet ediyoruz."
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