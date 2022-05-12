Federasyondan yapılan açıklamada, Furkan'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ile Ömer Faruk'un oynadığı Miami Heat'in play-off maçı sonrası Türkoğlu'nun, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öztürk ve milli takımın eski oyuncularından Kaya Peker'le birlikte sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu yaz FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yapacağı maçlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.