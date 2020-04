Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'dan çocuklara ziyaret - KAHRAMANMARAŞ

AA

Okumuş, ziyaretti ettiği evlerde çocukları, 23 Nisan şiirleri okuyan öğrencilere bayrak, ok, yay, okuma seti, oyun setleri gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.Daha sonra Okumuş, sosyal mesafe kurallarına da uyarak gittiği evlerin bahçesinde çocuklarla birlikte ok atışı gerçekleştirdi.Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100. yılını kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını koronavirüsten dolayı meydanlarda ve okullarda kutlayamadıklarını belirtti.Çocukları bir nebze de olsa evlerinde sosyal mesafeye de dikkat ederek ziyaret ettiklerini dile getiren Okumuş, "Çocuklarımızın bayramlarını kutladık. Kendilerine boş zamanlarında vakitlerini geçirebilecekleri eğitici oyun grupları, kitaplar, ok ve yay hediye ettik. bu vesileyle ilçemizdeki, ülkemizdeki ve tüm dünya çocuklarının günü kutlu olsun." dedi.