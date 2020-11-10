Türkmenler Kerkük Seçim Dairesine yapılan atamalardan rahatsız - KERKÜK

AA

Kerkük'teki Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, düzenlediği basın toplantısında, Kerkük Seçim Dairesi Başkanlığına atanan Sevsen Tayyip'in 2018'deki seçimlerde adının çeşitli ihlallere karıştığına dikkati çekti.Sevsen Tayyip'in o dönem Kerkük'te bir seçim merkezi müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan Beyatlı, adının karıştığı seçim ihlallerinden Türkmen ve Arap seçmenlerin zarar gördüğünü ifade etti.

Kerkük'ün Irak'ın hassas kentlerinden biri olduğunu aktaran Bayatlı, tek tarafa hizmet eden ve güvenilir olmayan kişilerin bu gibi görevlere getirilmemesini istedi.Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar da Kerkük Seçim Dairesi Başkanlığına yapılan atamayla ilgili tüm Türkmen siyasi partilerin resmi itirazlarını Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğine sunacaklarını belirtti.