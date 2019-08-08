Türkmenistan lideri ölmediğini Cehennem Kapısı'ndaki ralli gösterisiyle 'kanıtladı'

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkmenistan devlet televizyonu Vatan Haberleri, Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov'un öldüğü iddialarını yalanlamak için 25 dakikalık bir haber bülteni yayımladı.
CNN Televizyonu'na göre, Pazar günü yayımlanan ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Berdimuhammedov, 4 Ağustos tarihini düştüğü bir belgeyi imzalıyor.
Görüntülerde, 62 yaşındaki Berdimuhammedov, bisiklet sürüyor, ata biniyor, spor salonunda ağırlık kaldırıyor, stüdyoda beste yapıyor, eşofmanlı devlet görevlilerinin alkışları eşliğinde bowling oynuyor ve Cehennem Kapısı adıyla bilinen Darvaza Krateri'nin etrafında ralli yapıyor.
https://youtu.be/48cVMGvUCQU?t=1260
Temmuz'da Berdimuhammedov'un birkaç hafta süreyle halkın önüne çıkmaması öldüğü söylentilerine neden olmuştu.
Fransız AFP ajansına göre adı fazla bilinmeyen bir analistin Moskova'da bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamalarla söylentiler daha da yayıldı.
Söz konusu kişi, istihbarat servislerine yakın Türkmen iş adamlarının kendisine Berdimuhammedov'un öldüğünü doğruladığını söyledi.
Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nden TASS ajansına gönderilen açıklamada, iddialar "tamamen uydurma" olarak nitelendi.
Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Berdimuhammedov ay sonunda yeniden ekranlarda görüldü. Devlet televizyonu Türkmen liderin otobüs duraklarındaki posterleri incelerken çekilmiş görüntülerine yer verdi.
Pazar günkü bültende ise devlet başkanının diğer aktiviteleri yansıtıldı.
En dikkat çekici görüntülerden biri Berdimuhammedov'un Karakum Çölü'nün ortasındaki kraterin çevresinde ralli arabasıyla yaptığı gösteri.
69 metre genişlik ve 30 metre derinliğindeki krater 1971 yılından beri aktif olarak yanıyor.
Kraterin nasıl oluştuğu ve nasıl yanmaya başladığına dair kesin bilgi yok.
Ancak yaygın inanışa göre, petrol arayan Sovyet jeologlar yanlışlıkla doğal gaz yatağı üzerindeki bir yeraltı mağarasını deldi ve oluşan dev çukurdan metan gazının yayılmasını engellemek için burayı ateşe verdi.
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