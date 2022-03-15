Türkmenistan'da seçimi Serdar Berdimuhamedov kazandı

Türkmenistan'daki seçimleri, Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı.

Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan’da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor.

9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.