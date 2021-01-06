Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi"nin BM'de kabul edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi

AA

Başkent Aşkabat'ta video konferans yöntemiyle yapılan, BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi (UNRCCA) Başkanı Natalya German'ın başkanlık ettiği toplantıya çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi karşısında Orta Asya ülkelerinin dayanışma gösterdiğine dikkati çeken German, özellikle Afganistan'a yardım ettiklerini söyledi.

German, 2020'nin verdiği en iyi dersin uluslararası dayanışmanın önemini göstermesi olduğunu belirterek Orta Asya ülkelerinin yardımlaşma girişimlerinde UNRCCA'nın kilit görev aldığını hatırlattı.

Ayrıca German, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsü kazanmasının 25'inci yılı dolayısıyla 12 Aralık 2020'de gerçekleştirilen "Uluslararası Barış, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi" konferansında yayımlanan Aşkabat Belgesi'nin eşsiz bir belge olduğunu kaydetti.

German, belgenin tarafsızlık ilkesi ve komşular arası ilişkilerin önemi konularına dikkati çektiğini belirtti.

2021'in zorlu geçmesini beklediklerini, bu nedenle ülkeler arası iş birliğinin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan German, "BM, enerji, sağlık, gıda güvenliği konularında çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.