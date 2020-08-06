Türkmen siyasetçi Beyatlı için Kerkük'te cenaze töreni düzenlendi

AA

Aynı zamanda eski milletvekili de olan Beyatlı'nın naaşı Kerkük'teki Tarık Sarraf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Muhiddin Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze merasimine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Türkmen siyasi parti temsilcileri, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ITC Başkanı Erşat Salihi, burada yaptığı açıklamada, "Beyatlı'nın vefatı Türkmen milleti ve Türkmen siyasi hareketi için büyük bir kayıp oldu." dedi.

Beyatlı'nın Türkmen siyasi hareketinde önemli bir proje adamı olduğunu kaydeden Salihi, "Mustafa el-Kazımi hükümetinde bakanlık görevini alarak Türkmenlerin umudu olacaktı ama olmadı." ifadesini kullandı.

Salihi, Beyatlı'nın başta Irak Türkmen Cephesi olmak üzere, Türkmeneli İş Birliği ve Kültür Vakfı ve çok sayıda Türkmen kuruluşunun kurucularından olduğunu hatırlattı.

Beyatlı'nın ömrünü Türkmen davasına adadığını vurgulayan Salihi, Irak ve Türkmenler için birlikte yapacakları çok projeler olduğunu ancak ömrünün vefa etmediğini dile getirdi.

Türkmen siyasetçi Hasan Beyatlı, dün Kerkük'teki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Hasan Beyatlı'yı Devlet Bakanlığı için aday göstermiş ve resmi kararnameyi Meclise göndererek, parlamentonun bunun için toplanmasını istemişti. Irak Meclisi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplanamamıştı.