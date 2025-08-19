Habertürk
        Haberler Yaşam Türkmen Karahöyük'te 2 bin yıllık kalem bulundu

        Türkmen Karahöyük'te 2 bin yıllık kalem bulundu

        Konya'da 1 yıl önce arkeolojik kazıların başlatıldığı ve Hititlerin ikinci başkenti olduğu üzerinde durulan Türkmen Karahöyük'te 2 bin yıllık havyan kemiğinden yapılmış kalem, ok ucu, bin 700 yıllık zar, 2 bin 200 yıllık küvet, 3 bin yıllık buğday ve arpa bulundu. Kazı Eş Başkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, "Buranın önemli bir siyasi ve ticaret merkezi olduğunu görüyoruz. İdarecilikle ilgili çok fazla alet bulduk. 2 bin yıllık havyan kemiğinden yapılmış kalem, 4 bin yıllık birkaç mühür bulduk. Bunları da hükümet yetkililerinin kullandığı biliniyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:32
        2 bin yıl önce kalem işte böyleymiş!
        Çumra ilçesinde Türkmen Karahöyük Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile bölgede 6 yıl süren yüzey araştırmalarının ardından 2024 yılında ilk kazı başlatıldı.

        Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın koordinatörlüğü ile ikinci kazı dönemine girilen Türkmen Karahöyük, 3 bin 300 yıl önce Hititlerin bir süre başkentliğini yapmış olan ancak bugün yeri tam olarak bilinmeyen Hitit başkenti için önemli bir aday olarak gösteriliyor.

        REKLAM

        2 bin 800 yıl önce yaşamış, Frigler ile çağdaş Anadolulu bir kral olan Hartapu'nun başkentinin de Türkmen Karahöyük olduğu üstünde duruluyor. Türkmen Karahöyük’te bu sezon kazılarında çok sayıda seramik eşya, parfüm şişeleri, takıların yanı sıra 2 bin yıllık havyan kemiğinden yapılmış kalem, milattan önce 50 yılına dayanan ok ucu, bin 700 yıllık zar, 2 bin 200 yıllık küvet bulundu.

        "4 BİN YILLIK BİRKAÇ MÜHÜR BULDUK"

        3 bin 700 yıl önce Mısır hükümdarları tarafından hediye edilen maymunların kalıntılarına rastladıklarını belirten Kazı Eş Başkanı Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa, "Bu höyük, Konya’dan önceki en büyük tek şehir olarak biliniyor. Bu yılki kazılarda çok önemli sonuçlar elde ettik. Buranın önemli bir siyasi ve ticaret merkezi olduğunu görüyoruz. İdarecilikle ilgili çok fazla alet bulduk. 2 bin yıllık havyan kemiğinden yapılmış kalem, 4 bin yıllık birkaç mühür bulduk. Bunları da hükümet yetkililerinin kullandığı biliniyor. Burası 3 bin yıl boyunca büyük bir şehirdi. Bu şehrin ilişkileri de Mısır’dan Kıbrıs’a ve Karadeniz’e kadar uzanıyor. Çok ince seramikler, egzotik meyveler, egzotik havyanlar maymun gibi kalıntılara ulaştık. Burada bir saray olduğunun işaretlerini görebildik. Sarayı henüz bulamadık ama idarecilik aletlerini bulabildik. Bu höyükte yangın ibarelerini gördük ve ok ucu bulduk. Buranın bir saldırıya maruz kaldığını görüyoruz" dedi.

        "HİTİT KRALLIĞININ İKİNCİ BAŞKENTİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Hititlere ait birçok bina bulduklarını anlatan Kazı Eş Başkanı Doç. Dr. James Osborne ise “Bu höyük Türkiye’nin en büyüklerindendir. Buradaki binalar geç Helenistik dönemden geliyor. Milattan önce 50 yılında büyük bir tahribat olmuş. Yanmış duvarlar, kerpiçler ve topraklar görüyoruz. Bu yangın yanlışlıkla olmamış. Bu yıl yanmış topraklarda bir ok ucu bulduk. Bu tahribatın bir saldırı sonucu oluştuğunu görüyoruz. Tahribattan sonra hükümet merkezi buradan Konya’ya taşındı. Burası Hititlerin önemli bir şehri. Hititlere ait birçok bina bulduk. Milattan önce 1300-1200 yılları arasında büyük bir olasılık var ki Hitit Dönemindeki krallığın ikinci başkenti burası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

