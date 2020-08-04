Türkmen Dağı tarihi ve doğal güzellikleriyle ekoturizme kazandırılacak - KÜTAHYA

AA

Çok sayıda bitki ve ağaç türleri ile yaban hayatı çeşitliliğini barındıran, 1826 metre rakımlı zirvesinin yakınında göl bulunan dağ, Kayzer Kalesi'nin kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor.Türkmen Dağı, bölgenin belirlenen güzergahta araçla, bisikletle ve yaya olarak gezilebilmesi için yollar yapılarak ekoturizme açılacak.Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, Türkmen Dağı'nın ekoturizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını söyledi."Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Planı" kapsamında yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda güzergah belirlediklerini aktaran Keskin, "Güzel bir doğa içinde yer alan güzergahta vadiler ve tarihi mekanlar bulunuyor. Bu doğal güzellikler, yüzde 11'i endemik olan yaklaşık 650 bitki türünü barındırıyor." dedi.Keskin, bölgenin ekoturizme açılmasının ardından ziyaretçilerin yaban hayatını geliştirme sahasındaki kızıl geyik ve kara akbabaları görebileceğini dile getirdi.Ekoturizm güzergahının tarihi ve doğal güzelliklerle dolu olduğuna dikkati çeken Keskin, "Güzergah boyunca Söğütlüyayla'dan başlayıp Lütfiye ve Güllüdere köyleri, Gölcük Yaylası, Doğankaya Kulesi, İnliyayla'dan tarihi Frig Vadisi'ne ineceğiz. Bu vadide ise İnli, Fındık, Sabuncupınar ve Akpınar köylerinden Porsuk Barajı'na, oradan da Türkiye'nin önemli termal merkezlerinden Ilıca Kaplıcaları'na ulaşılarak planımız son bulacak." diye konuştu.- 1200 yıllık Kayzer KalesiKeskin, doğal güzelliklerin yoğun olarak görülebileceği alanda sarıçam, karaçam, meşe, porsuk, Türk fındığı, akçaağaç ve karaağaç gibi ağaç türlerinin yer aldığını belirtti.Ekoturizm alanındaki en önemli tarihi yapılardan birinin Kayzer Kalesi olduğunu anlatan Keskin, şunları kaydetti:"Kaynaklara göre, yaklaşık 1200 yıl önce Bizans döneminde yüksek ve dik bir tepeye inşa edilen bu kale, savaş zamanlarında mesajların işaret yoluyla başka bir yere gönderilmesi için kullanılmış. Çevreden izole şekilde inşa edilen bu kaleden Kütahya, Eskişehir ve Bursa'daki Uludağ görülebilmektedir. Etrafı surlarla çevrili olan bu kalenin kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır."