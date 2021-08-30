Türkmen Bakan Maruf'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Bakan Maruf, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu zaferin ve Türk dünyasının büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkmen Bakan, Türk toplumunun bu büyük bayramını yürekten kutladıklarını ifade ederek, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.