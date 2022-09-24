Türklere hakaret etmişti! Yakalama kararı ve 6 yıl hapis istendi!

DHA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan ihbarlar sonucu Kırşehir ve Antalya'da açılan soruşturmaların birleştirildiği kaydedildi.

EĞİTİMSİZLİKLE SUÇLAMIŞTI

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucunda videonun Afganistan vatandaşı Sunattullah Saadat'a ait olduğu tespit edildi. Saadat'ın youtube videosunun çözümlemesinde, "Beyefendi diyorsun ki geride kalan eğitimsiz, kendi ülkenizde gençler hangi halde?

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Dünyada beş kuruş için, on lira için hangi işleri yapmıyorlar? Ülkemiz savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle kültürle bozmuş. Bin tane cami var Türkiye'de namaz kılan var mı? Gençleriniz yirmiden aşağı kelime biliyor mu? Ya niye bu kadar ayrımcılık" sözlerinin tespit edildiği belirtildi. Şüpheliye ulaşılamaması üzerine 13 Ağustos 2021'de ifadesi alınmak üzere yakalama kararı verildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sunattullah Saadat hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Öte yandan, şüpheli hakkındaki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.