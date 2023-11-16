Dünya ülkelerinin ve Türklerin en çok göç etmek istediği şehirler açıklandı: En çok o ülke çıktı!
Göçmenlere yönelik finansal hizmetler sağlayan Remitly, son yıllar içerisinde dünya ülkelerinde insanların en çok hangi ülkelere göç etmek istediğini analiz eden bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'deki vatandaşların en çok göç etmek istediği ülkenin şehri de yer aldı. İşte Dünya ülkelerinin ve Türklerin en çok göç etmek istediği şehirler
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Ekonomik kriz, iklim krizi, yaşam koşullarını iyileştirmek, savaş, daha iyi iş imkanı ve daha az gelecek kaygısı gibi pek çok nedenden dolayı insanlar bulundukları şehirleri ve ülkeleri terk ederek dünyanın farklı şehirlerine göç etmek durumunda kalıyorlar. Göçmenlere yönelik finansal hizmet sağlayan Remitly, 2023 yılında insanların en çok hangi şehirlere göç etmek istediğini analiz etti.
Metodoloji olarak dünya çapında 164 ülke için ayrı ayrı Google'da "şehire taşınmak?" aramalarını 12 ay boyunca inceleyen şirket bu veri hacimlerini analiz etti ve ülkelerin başka bir şehre taşınma tercihini genel olarak sıraladı.
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DÜNYA GENELİ DUBAİ'Yİ TERCİH EDERKEN TÜRKLER BU ŞEHRE GİTMEK İSTİYOR
Arama verilerine göre Dünya genelinde 2023 itibariyle yurt dışında yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği şehir Dubai seçildi. İnsanlar için istihdam beklentileri ve cömert maaşlar gibi etkenler seçimlerini büyük ölçüde değiştiren temel beklentilerden birisi.
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TÜRKLER İSE EN ÇOK BU ŞEHRE GÖÇ ETMEK İSTİYOR
Türkiye'de ise insanların Google aramalarına göre en çok göç etmek istediği şehir Londra. Dünya genelinde en çok göç edilmek istenilen şehirlerin sıralaması ise şöyle:
1. Dubai - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 60
2. Miami - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 12
3. Paris - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 10
4. New York - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 8
5. Madrid - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 8
6. Singapur - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 8
7. Londra - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 6
8. Brüksel - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 6
9. Toronto - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 3
10. Washington DC, Buenos Aires, Christchurch, Quebec City, Bogota, Portland, Viyana, Phoenix, Chicago - Taşınmak isteyen ülke sayısı: 2
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ABD'NİN DE TERCİHİ DUBAİ
ABD vatandaşlarının yurt dışında en çok göç etmek istedikleri şehir açık arayla yine Dubai seçildi. Dubai'nin ardından Amsterdam, Singapur, ve Kanada'nın eyaleti Vancouver yer aldı.
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KANADALILAR EN ÇOK DUBAİ'Yİ İSTİYOR
2020 yılında en çok göç edilmek istenilen ülkelerden birisi olan Kanada'nın verilerine bakıldığında ise Kanadalıların göç etmek istediği şehrin Dubai olduğu görüldü. Dubai'den sonra Miami, New York ve Doha şehirleri yer aldı.
Remitly Google'da verileri Ekim 2022-Eylül 2023 hacimleri arasında taradı.
Kaynak: Remitly