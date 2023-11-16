Ekonomik kriz, iklim krizi, yaşam koşullarını iyileştirmek, savaş, daha iyi iş imkanı ve daha az gelecek kaygısı gibi pek çok nedenden dolayı insanlar bulundukları şehirleri ve ülkeleri terk ederek dünyanın farklı şehirlerine göç etmek durumunda kalıyorlar. Göçmenlere yönelik finansal hizmet sağlayan Remitly, 2023 yılında insanların en çok hangi şehirlere göç etmek istediğini analiz etti.

Metodoloji olarak dünya çapında 164 ülke için ayrı ayrı Google'da "şehire taşınmak?" aramalarını 12 ay boyunca inceleyen şirket bu veri hacimlerini analiz etti ve ülkelerin başka bir şehre taşınma tercihini genel olarak sıraladı.