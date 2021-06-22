Türkkan'ın çiftliğindeki yıkımda gazeteciye darp!

Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.
AA'nın haberine göre jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.
Bu sırada yıkımı görüntülemeye çalışan basın mensubu Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedildi. Haber verilmesi üzerine Uslu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, yıkım çalışmasını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun 4 kişinin saldırısına uğradığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yıkım işlemini haberleştirmek isteyen meslektaşımız Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darbedilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlar da zarar görmüştür. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını bekliyoruz."
Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.
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