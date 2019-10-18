Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. 2019 Ağustos sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artışla 245,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,8 oranında azalışla 577,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 371 milyar dolar iken 2019 Ağustos sonunda eksi 332,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 101,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 oranında artışla 93,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,4 oranında artışla 49,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında azalışla 137,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında azalışla 135,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 28,7 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,9 oranında azalışla 15 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 artışla 51,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalarak 304,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 34,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,4 oranında azalarak 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,7 oranında azalarak 72,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,1 oranında azalarak 101,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.