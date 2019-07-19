19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisini açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 239,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 367,9 milyar dolar iken 2019 Mayıs sonunda eksi 323,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artışla 95,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,7 oranında artışla 94,7 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,6 oranında artışla 49,4 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17,8 oranında azalışla 117,9 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında azalışla 134,6 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında azalışla 26,4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,7 oranında azalışla 12,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,3 artışla 50,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalarak 309,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 32,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 5,3 oranında azalarak 13,3 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 oranında azalarak 76,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,3 oranında azalarak 102,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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