18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde eksi 341 milyar dolar oldu
Türkiye'nin ekim ayında yurt dışı varlıkları 247,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 588,7 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
Buna göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8,1 artışla 247,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 azalışla 588,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ekimde eksi 341 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 370,4 milyar dolar açık vermişti.
Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 sonuna göre yüzde 12,4 artışla 104,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 yükselişle 93 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,9 artışla 46,5 milyara ulaştı.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 sonuna göre yüzde 5,3 artışla 156,6 milyar dolara yükseldi.
PORTFÖY YATIRIMLARI 131.8 MİLYAR DOLAR
Portföy yatırımları 2018 sonuna göre yüzde 5,8 azalışla 131,8 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 sonuna göre yüzde 1,6 azalışla 29 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 16,3 azalışla 15,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,9 artışla 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 300,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, aynı dönemde yüzde 6,9 artarak 34,2 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2,4 azalarak 13,7 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 15,3 azalarak 69,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 gerileyerek 101,7 milyar dolara düştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!