Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayii ihracatı 30 kat arttı

Reuters'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma sanayii ihracatı, 2022'nin ilk çeyreğinde 2021'in ilk çeyreğine göre 30 kat arttı.

Reuters'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden aktardığına göre, Türkiye'nin Ukrayna'ya savunma sanayii ihracatı 2022'nin ilk çeyreğinde (59,1 milyon $) 2021'in ilk çeyreğine (1,9 milyon $) göre 30 kat arttı.

Ankara ile Kiev arasında savunma alanında iş birliği devam ederken, Ukrayna 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın aldı, 27 Ocak'ta 16 sipariş daha verdi.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyreğinde savunma ihracatı geçen seneye oranla yüzde 48,6 arttı.

Verilerde spesifik olarak hangi ürünlerin ihraç edildiği bilgisi paylaşılmadı.