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        Haberler Gündem Eğitim Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri açıklandı: İlk sırada Eskişehir var

        Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri açıklandı: İlk sırada Eskişehir var

        Türkiye'nin öğrenci dostu şehirleri açıklandı. İngilizce özel bir ders platformunun farklı kaynaklardan yararlandığı derleme araştırmaya göre, Eskişehir Türkiye'nin en öğrenci dostu üniversite şehri olurken onu sırasıyla Ankara ve Çanakkale takip etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:33
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        Türkiye'nin öğrenci dostu şehirleri açıklandı!
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        Birçok üniversitede eğitim yılı, 2 Ekim itibarıyla başladı. Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçları, bu yılki kontenjan doluluk oranlarının yüzde 99,8 olduğunu, tercih yapan toplam öğrenci sayısının yüzde 9'luk artışla 3,5 milyonu aştığını, yerleşen öğrenci sayısının ise geçtiğimiz yıla kıyasla 47 bin 393 arttığını gösterdi. Üniversite tercihlerinin, üniversitenin bulunduğu şehirle de ilişkili olduğu içgörüsünden yola çıkan bir İngilizce özel ders platformu, üniversite öğrencilerine kucak açan şehirlerle ilgili incelemesini yayımladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU SAYISI 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

        Online yabancı dil öğrenimi alanında uzmanlaşan şirket tarafından birden fazla kaynağın incelenmesiyle hazırlanan değerlendirmede, Türkiye'de yükseköğretimin genel durumuna ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'de 129'u devlet, 75'i vakıf üniversitesi, 4'ü de vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere toplamda 208 üniversite olduğunu kaydeden çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mayıs 2023'te yayımlanan 2022 Ulusal Eğitim İstatistikleri'ne de değinildi. Bu rakamlara göre 2008 yüzde 9,8 olarak ölçülen 25 yaş ve üstü nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranının 2022 itibarıyla yüzde 23,9'a çıktığı görüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Bir Bakışta Eğitim, 2023 raporu kapsamında paylaştığı veriler ise, Türkiye'de yükseköğretim almış genç yetişkinlerin sayısının son 10 yılda iki katına çıktığını ortaya koydu.

        ESKİŞEHİR VE ANKARA BAŞI ÇEKİYOR

        Araştırmaya göre ortalama 91 puanla öğrenci memnuniyeti açısından ilk sıraya yerleşen Eskişehir, Türkiye'nin en öğrenci dostu şehri oldu. Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan şehir, uzun süredir anıldığı “öğrenci şehri” unvanını bu araştırmada da korumayı başardı.

        EGE VE AKDENİZ DAMGA VURDU

        Araştırmada dikkat çeken bulgulardan birinin de Ege ve Akdeniz'deki şehirlerin listede üst sıralarda konumlanması olduğunu belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, "Aydın, Muğla, Antalya, Manisa listede öğrencilerin memnuniyet seviyesinin en yüksek olduğu ilk 10 il arasında yer alıyor. Ilıman iklimleri, denize yakınlıkları, doğal güzellikleri ve yoğun olmayan nüfuslarıyla bu şehirler, yaşam maliyetlerinin de nispeten daha düşük olduğu şehirler olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Ege ve Akdeniz insanının öğrencilere karşı hoşgörülü tutumu, bu kentleri özellikle çevre iller için gözde eğitim şehirleri arasına yerleştiriyor. Kimileri büyükşehir olsalar dahi İstanbul ve Ankara gibi illere kıyasla hâlâ küçük kalmayı başaran bu şehirlerimiz, öğrencilere güvende ve memnun hissedecekleri bir eğitim ortamı hazırlıyor” dedi.

        ŞEHİRLER, SERBEST ZAMAN TERCİHLERİNİ DE BELİRLİYOR

        Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Öğrencilerin gerçekten ne hissettiğini, bulundukları şehirlere dair ne düşündüğünü öğrenmek için forum gönderilerini, paylaşım platformlarında yazılan yorumları da değerlendirdik. Bu sayede öğrencilerin serbest zamanlarında ne gibi aktivitelere yöneldiklerini de tespit ettik. Buradan çıkarımımız, kültürel olanaklar, coğrafi faktörler, üniversitenin olanakları ve iklim/hava koşulları gibi kriterlerin, öğrencilerin serbest zaman tercihlerini etkilediği yönünde oldu. Örneğin kültürel olanaklar açısından daha zayıf, karasal iklimin hüküm sürdüğü kentlerde, ev içi aktivitelerin daha yaygın olduğunu gördük. Bu özellikleri taşıyan illerde okuyan üniversite öğrencilerinin kariyerlerine yatırım yapmak için online dil kurslarından da yararlandığını gözlemledik.”

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