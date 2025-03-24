A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Peki, A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi muhtemel rakipleri ve torbalar...