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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından 5’incisi düzenlenen, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi’nde konuştu.

Güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojilerini üreten bazı sanayicilerin bu sene için siparişlerini kapattığını belirten Bakan Dönmez, "Şimdi üretim kapasitelerini artırmak için uğraşıyorlar” dedi.

Dönmez, “HES’lerdeki elektrik üretiminin en kritik ve en teknolojik parçaları olan jeneratör, türbin ve elektrik otomasyon sistemini artık yerli ve milli imkânlarla üretiyoruz. Hatta seri üretim aşamasına geldik. İnşallah yakın zamanda Ankara’da bulunan Hasan Polatkan HES’e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle sadece kaynağın değil, teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız” şeklinde konuştu.

"SAHAYI AL, MADENİ ÇIKAR, UÇ ÜRÜN HALİNE GETİR, İHRAÇ ET"

Dönmez, son zamanlarda maden ihalelerine uç ürün odaklı tesis şartıyla çıkıldığını hatırlatarak, "Yani yatırımcımıza diyoruz ki ‘Sahayı al. Madeni çıkar. Daha sonra çıkardığın bu madeni kuracağın tesiste işle. Uç ürün haline getir ve o şekilde ihraç et” açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, “Bu yıl sonunda borla ilgili dört yeni tesisimizin de temelini atacağız inşallah. Bunlardan biri ferrobor tesisimiz, diğeri nadir toprak elementleri tesisimiz, diğer ikisi de lityum tesisimiz olacak inşallah. Eskişehir Kırka’da sıvı bor atıklarından ürettiğimiz lityum karbonat bütün testleri başarıyla geçti. Pilot tesiste üretim optimazyonunu yaptık. İnşallah yıllık 600 ton üretim yapacak iki yeni fabrikamızın temelini bu yıl atacağız inşallah. Burada yapacağımız üretim Türkiye’nin lityum üretiminin yarısını karşılayacak.” şeklinde konuştu.

AR-GE FAALİYETLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Bakanlık bünyesinde yürütülen teknoloji geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) adı altında tek çatıda toplandığını belirtirken, "Burada temiz enerji, nükleer ve tabii kaynaklara yönelik çalışmalar etkin bir şekilde yürütülüyor. Bugüne kadar hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi, nükleer pil, yerli araştırma reaktörü, nükleer tıp, nadir toprak elementlerinin zenginleştirilmesi ve saflaştırılması, yerli kalıcı mıknatıs üretimi ve bor cevheriyle ilgili Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

Dönmez, “TENMAK önümüzdeki dönemde hem yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde hem de Ar-Ge kültürüne sahip nitelikli insan kaynağının da yetiştirilmesinde daha fazla misyon üstlenecek. Özellikle üniversitedeki gençler, akademisyen ve araştırmacı hocalarımıza da buradan seslenmek istiyorum. TENMAK Arge desteği verme imkanı sahip kurumlarımızdan bir tanesi.

İhtiyaç duyduğumuz alanlarda TENMAK’a yönelirseniz onlar her türlü desteği vermeye hazır” dedi